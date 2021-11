Trainingsstart! Sturm ist fast wieder coronafrei

Nach den positiven Coronatests in Mannschaft und Betreuerstab rund um das abgesagte Bundesligaspiel gegen Altach, kann Coach Christian Ilzer am morgigen Mittwoch wieder den Großteil seines Kaders zum Training begrüßen. Alle Betroffenen wurden Montag und Dienstag Früh einem PCR-Test unterzogen, die negativ getesteten Spieler absolvierten zusätzlich eine genaue internistische Untersuchung, um wieder ins Training einsteigen zu können. Bei allen Beteiligten blieb es bei milden oder symptomfreien Verläufen.



Unter Aufsicht

„Die Gesundheit aller ist für uns natürlich das Wichtigste und wir werden die Belastung in den kommenden Tagen sehr genau steuern und beobachten. Alle Trainings werden unter medizinischer Aufsicht abgehalten und wir hoffen, dass in den kommenden zwei Tagen auch die letzten Spieler zurückkehren können“, meint Sportchef Andreas Schicker.