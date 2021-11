Hat es sich ausgetanzt?

Als extravagantes Ereignis soll der Tuntenball am 19. Februar 2022 im Grazer Congress in die 32. Runde gehen. „Es gilt 2G, alle Menschen sind gleich und alles ist erlaubt“, so Organisator Joe Niedermayer, der bestätigt: „Solange es die Lage zulässt, findet der Ball statt.“ Ein anderes Fest muss mit dem Feiern warten. Schweren Herzens verkündete Klaus Weikhard: „Es war keine leichte Entscheidung, den Oberlandlerball abzusagen, aber vor dem Hintergrund der Pandemie, hat die Gesundheit unserer Gäste Priorität.“