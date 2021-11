Bürger orten „Abzocke beim Parken“ in Wr. Neustadt

Kurzparkzonen und Fahrverbote sorgen wohl in jeder größeren Stadt irgendwann für helle Aufregung. In Wiener Neustadt brodelt es nun auch – und das aus gutem Grund. Immerhin wurden bereits am 1. April Teilbereiche der Wiener Straße sowie von Giltschwert-, Wetzstein-, Kaiserbrunn- und Locatelligasse in die sogenannte Grüne Zone einverleibt, und seit mehr als einem Jahr gelten im Bereich der Santa-Christiana-Privatschule zusätzlich auch noch strenge Elterntaxi-Regelungen an Schultagen.