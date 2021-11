„Extremer Anstieg“ an Covid-Patienten in Spitälern

Die Verschiebung von planbaren Operationen wurde bereits am 3. November bekannt gegeben: „Die Lage in den steirischen LKH ist naturgemäß ab dem Tag als kritisch einzustufen, wo wir erneut gezwungen waren, Elektivbehandlungen zu verschieben, also seit etwa drei Wochen“, schildertert Marczik die Situation. Die Covid-Koordinatoren hätten immer wieder alle Hände voll zu tun, um im Notfall ein Intensivbett in Ihrer Region sicher zu stellen: „Kurzfristiges Jonglieren mit Kapazitäten“ stünde seit Wochen wieder am Tagesprogramm.