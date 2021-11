Impfpflicht bei Personalmangel „nicht gescheit“

Das ist ein strukturelles Problem, das 2016 mit der Ausbildungs-Novelle begonnen hat. Wir haben nichts gegen akademische Ausbildung! Aber man kann die Absolventen halt nicht sofort in den Dienst stellen oder Nicht-Spezialisierte etwa auf Intensivstationen einsetzen. Und: Nächstes Jahr werden 180 fertig - höchstens 50 davon wollen in die Betreuung von Menschen. Aber fast 1000 Kräfte fehlen in unserem Land.