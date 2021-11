Kanada: Tausende mussten aus ihren Häusern fliehen

Menschen saßen über Nacht in Fahrzeugen fest

Die Stadt Princeton war teilweise überflutet, in der Ortschaft Merritt mussten alle 7000 Einwohner ihre Häuser verlassen. Berichten in lokalen Medien zufolge saßen 275 Menschen über Nacht in ihren Autos und Lastwagen auf der Autobahn fest, nachdem in der Nähe der Stadt Agassiz zwei Schlammlawinen niedergegangen waren.