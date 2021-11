Der erste Titel als Ansporn für Peking

Österreichs Biathlon-Team bereitet sich unter Trainer Ricco Groß derzeit in Obertilliach auf die Olympiasaison vor. In Osttirol werden auch die Quali-Wettkämpfe für den Weltcup-Auftakt in Östersund (S; 26. bis 28.11.) bestritten. Wie Simon Eder, Felix Leitner und Julian Eberhard hat sich auch das steirische Aushängeschild David Komatz nach toller letzter Saison (WM-Silber in der Mixed-Staffel in Pokljuka) viel vorgenommen: „Für mich ist die Saison in Obertilliach ja gut losgegangen. Im September hab ich über 20 Kilometer erstmals den österreichischen Titel holen können.“ Dass sich der ÖSV wegen der Pandemie in Österreich vorbereiten, hält David für einen großen Vorteil: „Dank Snowfarming haben wir tolle Bedingungen, außerdem ist das Licht besser als in Skandinavien, was fürs Schießen ein Vorteil ist.“