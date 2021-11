Wieder neue EuGH-Urteile gegen Polen und Ungarn

Urteil gegen Ungarn

Doch nicht nur Polen wurde am Dienstag verurteilt, auch gegen Ungarn gab es einen Spruch des EuGH: Das sogenannte „Stop-Soros-Gesetz“ der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban verstoße gegen EU-Recht, urteilten die EuGH-Richter am Dienstag in Luxemburg. Die Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern ist demnach rechtswidrig.