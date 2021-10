EuGH: Polen muss täglich eine Million Euro zahlen

Finanzsanktionen als Druckmittel

Die Finanzsanktionen gegen Polen waren am 9. September beantragt worden. Sie werden nun so lange fällig, bis Polen den Anordnungen des EuGH Folge leistet. Zuvor hatte der EuGH Mitte Juli entschieden, dass Polen mit der Disziplinarkammer gegen europäisches Recht verstößt. Polen hatte daraufhin angekündigt, dass diese in ihrer derzeitigen Form abgeschafft werden soll. Doch arbeitete man zuletzt weiter alte Fälle ab.