Betrunkener Saisonarbeiter attackierte Polizisten

Wüste Szenen spielten sich am Montagnachmittag in Ramsau am Dachstein ab: Nachdem ein tschechischer Saisonarbeiter mit seinen Unterkunftgebern in einen Streit geraten war, riefen diese Polizei. Der alkoholisierte 51-Jährige beschimpfte die eintreffenden Beamten. Als er dann mit einem Taxi weiter in ein Lokal fahren wollte, bedrohte er auch noch den Taxifahrer! Die Beamten schritten erneut ein und der Mann rastete völlig aus: Er schlug auf die Beamten ein, sie nahmen ihn fest. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.