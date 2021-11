Intensivpflege-Leiterin: „Kein Verständnis mehr“

Am Freitag so viele Corona-Impfungen wie zuletzt im Juli

Die Aussicht darauf sowie die neuen Regelungen 3G am Arbeitsplatz und 2G in der Gastronomie und weiteren Bereichen ließ die Impfbereitschaft wieder ansteigen: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) freute sich am Samstag über 23.473 Erstimpfungen und 52.315 dritte Stiche am Freitag. So viele Impfungen gegen das Coronavirus an einem Tag wurden demnach zuletzt im Juli verabreicht. „Ich freue mich sehr, dass die Impfstraßen in den vergangenen Tagen wieder gut besucht waren. Das zeigt, dass die Corona-Maßnahmen nachhaltig Wirkung zeigen“, so Mückstein.