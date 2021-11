Corona: Wie viele Kunden vertreibt die 2G-Regel?

Auch IKB-Hallenbäder kämpfen mit Rückgang

In den Innsbrucker Hallenbädern ist die Lage unterschiedlich. Laut Ulrich Mayerhofer sind es am Standort in Hötting rund „30 Prozent weniger Badegäste, was aber nicht unbedingt nur mit 2G zu tun hat, sondern ein schleichender Prozess seit dem Sommer ist“. Immerhin würden Schulklassen und Schwimmkurse nach wie vor kommen. Recht gute Zahlen verzeichne man derweil in der Amraser Straße. Während im O-Dorf wiederum ein Mitarbeiter von „gefühlt 20 Prozent weniger Gästen“ spricht. Freilich hänge die Anzahl der Gäste aber auch immer vom Wetter ab, schränkt Mayerhofer abschließend ein.