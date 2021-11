Voll-Lockdown verschoben | Brief ans Christkind

Brief ans Christkind. 62 Prozent, die signalisieren, sie würden einen Voll-Lockdown mittragen: Eine so klare Mehrheit ist ein Signal. Auch an die offensichtlich so verunsicherte Politik. Der sich heute in seinem „Thema des Tages“ in der Montags-„Krone“ auch Claus Pándi annimmt, wenn er vom „Krieg der Ratlosen“ schreibt. Darauf verweist, dass Sebastian gerade eine „Juristenarmee“ mit teuren Privatgutachten beschäftigt. Pándi: „Das ist sein gutes Recht und sicher eine sehr viel Zeit in Anspruch nehmende Ablenkung von der Pandemie. Der Rest des gereizten Landes bleibt blöderweise alleine mit der Pandemie.“ Nach den Geschehnissen und Politiker-Aussagen in jüngster Vergangenheit kommt Pándi zum Schluss: „Mit Arroganz, Drohungen gegen die eigene Bevölkerung und der ermüdenden Wiederholung der immer gleichen Sätze wird der Ausbreitung des Virus nicht beizukommen sein.“ Um zu fordern: „ Es wäre der Lage angemessen, wenn die politischen Nebelmacher zumindest die nächsten Monate damit aufhören, die Fakten so lange durchzuquirlen, bis alle verrückt geworden sind.“ Hoffentlich ist das mehr als nur ein Brief ans Christkind.