Wolf nach Hamilton-Wahnsinn: „F*** them all“

In der Formel-1-Weltmeisterschaft geht es in die extrem heiße Phase! Der Kampf um die WM-Krone zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton wird immer bizarrer. Nach dem Aufholwahnsinn des Briten, der zuvor disqualifiziert worden war, funkte Mercedes-Teamchef Toto Wolff seinem Schützling ins Cockpit: „F*** them all (Anm. d. Red.: F*** sie alle)!“ Zudem gibt’s eine Drohung in Richtung Red Bull.