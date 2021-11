Food-Bloggerin hat Rezepte mit viel Bauchgefühl

Eva Kamper-Grachegg hatte nach einem Todesfall eine Zeit lang eine ganz schwierige, düstere Phase, „in der ich mich sehr gefangen gefühlt habe, ich war richtig depressiv“, so die Mutter einer Tochter. Und auf einmal kam die Grazerin, die in Wien lebt, auf die Idee, ihre Gefühle aufzuschlüsseln - und in ein Gericht umzusetzen. „Für mich war damals alles irgendwie dunkel, komplex, überlagert. Das passte für mich am besten zu dunklem Sauerbrot. Also habe ich dafür ein Grundrezept genommen, dieses nach meinem Gefühl verfeinert und das ,Dunkel‘’ auch noch mit selbstgemachter Leberpastete unterstrichen.“