Sterbeverfügung: „Inakzeptable Mängel“ für Kirche

Assistierter Suizid in kirchlichen Spitälern nicht geduldet

Eine klare Absage erteilte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, am Freitag in einer Pressekonferenz der Möglichkeit, assistierten Suizid etwa in kirchlichen Spitälern vorzunehmen. Die Kirche werde das in ihren Häusern nicht zulassen und dulden. Sollten sich Mediziner nach Gesprächen darüber hinwegsetzen, könnte es durchaus Konsequenzen geben.