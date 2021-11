Ruttensteiner sieht in Minuskulisse Israel-Vorteil

„Am Ende in der Tabelle vor Österreich zu sein, wäre ein großer Erfolg, auch gleichauf“, sagte der Oberösterreicher. Die Chancen stehen gut, nahmen die Israelis doch drei Punkte und sechs Tore Vorsprung mit nach Klagenfurt. In der letzten Runde am Montag empfangen sie in Netanya die Färöer, Österreich trifft erneut in Klagenfurt auf die Republik Moldau.