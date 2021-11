Nachtgastro: Personal darf auch FFP2-Masken tragen

An allen anderen Arbeitsplätzen gilt 3G, außer in OÖ

An allen anderen Arbeitsorten gelte die 3G-Regel, außer in Oberösterreich. Dort müssen nach der oberösterreichischen Verordnung Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber im Gastgewerbe, in Beherbergungsbetrieben, in Freizeit und Kultureinrichtungen, bei Zusammenkünften mit mehr als 25 Teilnehmern und bei der Erbringung von körpernahen Dienstleistungen einen 2,5G-Nachweis erbringen. Sie müssen also einen PCR-Test und nicht nur einen Antigentest vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.