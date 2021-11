Was für ein Sixpack! Nicole Kidman zeigt viel Haut

Eigentlich sollte es bei den Country Music Association Awards, die am Mittwoch zum 55. Mal in Nashville verliehen wurden, ja um Country-Star Keith Urban gehen. Doch für den hatten an diesem Abend nur wenige Augen. Zu atemberaubend war der Look, den seine Ehefrau Nicole Kidman für ihren Auftritt auf dem roten Teppich gewählt hatte.