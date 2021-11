Richard Branson bei „kolossalem“ Unfall verletzt

In seinem Blog veröffentlichte der Besitzer der Virgin Group Fotos seiner Verletzungen im Gesicht und am Körper. Unter anderem zeigte er ein Foto eines angeschwollenen Aufprall-Hämatoms in seinem Hüftbereich. „Ich habe einige schwere Schnitte und Prellungen am Ellbogen, eine außergewöhnlich große Beule an meiner Hüfte und ein massives Hämatom an meinem Bein. Aber es hätte so viel schlimmer kommen können“, meinte er.