Lehrlinge: „Keine illegale Zucht über unsere App!“

Der Österreichische Kynologenverband, der sich für die seriöse Hundezucht hierzulande verantwortlich zeichnet, hat dennoch einen klaren Standpunkt. „Der ÖKV erachtet diese App für den Einsatz in der Rassehundezucht gänzlich ungeeignet. Seriöse Hundezucht orientiert sich an strengen Richtlinien und dem österreichischen Tierschutzgesetz. Ganz besonders in Punkto Qualzucht bedarf es hier einer großen Umsicht. Die Zucht gesunder Rassehunde liegt uns naturgemäß am Herzen. Eine Dating-App für Zuchthunde ist seitens der seriösen Kynologie abzulehnen“, so Pressesprecherin Katja Wolf.