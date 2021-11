Vulcano Schinkenmanufaktur: Apfel-Käse-Speck-Salat

Unser Apfel Käse Salat mit dem gewissen Extra. Äpfel und Käse schneiden wir in feine Stifte, Radieschen in feine Scheiben. Das Ganze vermengen wir mit einem Verjus-Dressing (= regionaler Ersatz zu Zitronensaft!) und braten unsere Vulcano Specknüsse leicht an. Zum Grande Finale toppen wir den Apfel Käse Salat noch mit frischem Schnittlauch. Und wieder einmal ist in kurzer Zeit ein einfach leckeres Gericht entstanden.