Corona: Wie sicher sind die Wiener Öffis?

Die Wiener Linien beteuern stets: U-Bahn, Bus und Straßenbahn machen keine Corona-Cluster. Gezieltes Lüften und moderne Technik verhindern die Ansteckung, dazu gebe es Studien. Wir haben mit dem Virologen Lukas Wesenslindtner gesprochen. Der Experte sieht das weniger locker. Ein Cluster lasse sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zwar schwer feststellen, die Fahrzeuge sind aber ein typischer Infektionsherd.

Abstände können oft nicht eingehalten werden, die Belüftung reicht mitunter nicht aus. Wie wir uns dennoch am besten schützen können und ob seiner Meinung nach ein neuerlicher Lockdown kommt, verrät uns Wesenslindtner im Interview. Das und viele weitere Artikel zu Corona, einer plötzlichen Kindergartenschließung und die Verkehrspläne für die Westausfahrt lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien