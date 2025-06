Bis zu 35 Grad: Hitzewelle erfasst Österreich

Leichte Abkühlung erst zum Wochenstart

Nahezu gleiches Bild am Sonntag – vor allem, was die Hitze betrifft: Die 30-Grad-Marke dürfte auch an diesem Tag vielerorts leicht geknackt werden. Vom Westen her ziehen allerdings laut vorsichtiger Prognose erste Gewitter auf, die mit Start der neuen Woche wohl wieder für etwas Abkühlung sorgen könnte.