Olympionike Bontus will am Jahresende zurückkehren

Beim Skifahren war am 13. April das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch dank sofortiger Operation in Hochrum und guter Bein-Muskulatur verläuft der Heilungsverlauf gut und programmgemäß. Die „überhaupt beste Ausgangslage“ sei gewesen, dass die eigene Freundin auch seine Physiotherapeutin sei, ihn intensiv betreut habe und er nie Schmerzen gehabt habe, meinte der 24-Jährige. „Es passt alles supergut, ich habe mit Kraftaufbau begonnen und sitze viel am Radl. Ich bin zuversichtlich, dass es jetzt schnell wieder wird.“ Sicher schneller als beim ersten Kreuzbandriss 2020, als im selben Knie auch noch das Innenband kaputtgegangen war.