Gugelhupf für die Pflege-Hoffnungen aus Vietnam

In den Pflegeheimen des Landes Niederösterreich müssen meist aus Personalmangel dringend benötigte Pflegebetten gesperrt werden. Nur in der Gesundheitsregion NÖ Mitte können Betten wegen eines gravierenden Hochwasserschadens an einem Pflegeheim nicht belegt werden. Soviele Betten müssen in den Regionen frei bleiben: 69 im Waldviertel, 53 in der Gesundheitsregion NÖ Mitte, 36 im Weinviertel, 18 in der Thermenregion und 8 im Mostviertel.