Fahrzeug stand in St. Anton in Flammen

Gegen 14 Uhr lenkte ein Bosnier (51) am Dienstag sein Sattelkraftfahrzeug samt Anhänger auf der S16. Er kam vom Arlbergtunnel und war Richtung Innsbruck unterwegs. Er transportierte recyceltes Verpackungsmaterial von Deutschland nach Italien. In St. Anton am Arlberg, direkt nach der Tunnelausfahrt, nahm der Lkw-Lenker Funken und weißen Rauch wahr. Geistesgegenwärtig hielt er am rechten Fahrstreifen bei der Mautstelle St. Jakob an - die Feuerwehr wurde alarmiert.