Wiener Neustadt schützt jetzt jeden Baum

Keine Fällungen in Brutzeit

In Zukunft sind in Wiener Neustadt auch langsam wachsende Gehölze besonders geschützt und Fällungen in der Brutzeit von Vögeln verboten. Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger freut sich über den einstimmigen Beschluss: „Dies stellt nicht nur eine Verbesserung des Baumschutzes unserer Stadt dar, sondern ist auch ein klares Bekenntnis des Gemeinderats zum Erhalt und zum Ausbau der Lebensqualität.“ Mit 1. Dezember tritt die neue Verordnung in Kraft.