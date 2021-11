So lief der Besuch der virtuellen Lehrlingsmesse

Erster Besuch: Der Stand von Knapp. Die interessanten Infos und Präsentationen machen den 13-Jährigen neugierig. So geht’s in den Live-Chat. Die Fragen (Kann man bei Euch Schnuppertage absolvieren? Wenn ja, wie alt muss ich sein? Was macht man beim Coding genau und was beim Maschinenbau?) werden nach wenigen Sekunden beantwortet.