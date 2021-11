Das sagt Gottschalk zu „Wetten, dass..?“-Revival

Thomas Gottschalk (71) ist trotz des Quotenerfolges der Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“ skeptisch, ob es eine Fortsetzung der Show geben wird. „Mit dieser tollen Quote habe ich nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass das ZDF seine Pläne ändert. Wenn Sie mich fragen, fange ich an, zu überlegen“, sagte der Moderator am Montag der „Bild“-Zeitung.