Gottschalk: Megaerfolg und mögliche Fortsetzung

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach angesichts des Revivals von einer „Glanzleistung“ Gottschalks und seines Teams. Im deutschen ZDF folgten der Sendung 13,8 Millionen Zuschauer. Die Retroausgabe hatte damit deutlich mehr Zuschauer als die letzte „Wetten, dass..?“-Sendung am 13. Dezember 2014 - damals verfolgten 9,27 Millionen Fans die von Markus Lanz moderierte Show. Bei Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied am 3. Dezember 2011 waren es 14,73 Millionen Zuschauer - also ähnliche Werte wie am Samstag.