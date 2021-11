Große Chance auf den neuen Traumjob

Eine Pflichtveranstaltung für alle, die ihren Karriereweg nicht dem Zufall überlassen wollen. 300 Bewerber erhalten schließlich die große Chance, bei den zwölf-minütigen Bewerbungsgesprächen mit ihren zukünftigen Traumjobgebern am 29. November zu punkten. Exakt zwei Minuten haben die Kandidaten Zeit für den Pitch, danach gilt es acht Minuten lang die Fragen der Recruiter zu beantworten. Und in den abschließenden zwei Minuten fällt die Entscheidung, ob der Kandidat eine Einladung zu einem vertiefenden Gespräch in das Unternehmen und somit das begehrte Weiterkomm-Kärtchen erhält.