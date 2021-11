„Mit diesem Widerruf ist es noch nicht getan“

„Moralisch bleibt die Kränkung in Erinnerung“

Helmut Freudenthaler, Betriebsratsvorsitzender von Teilen des Kepler Uniklinikums in Linz, hatte gerade rechtliche Schritte gegen die Kommunalpolitikerin in einer Anwaltskanzlei geklärt, als plötzlich der Widerruf im Internet auftauchte. Er sagt: „Damit haben wir, gemeinsam mit den Kollegen aus Ried, unser Ziel erreicht: Wir lassen uns von niemandem als Verbrecher beschimpfen.“ Rechtlich sei der Fall für ihn nun vom Tisch, moralisch bleibe diese Kränkung jedoch für viele Kollegen längerfristig in trauriger Erinnerung.