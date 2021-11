„Mehr erreicht, als ich als Kind je erträumte“

„Krone“:Gregor, in den Tiroler Bergen liegt der erste Schnee. Juckt es dich nicht, da auf einer Schanze zu springen?

Gregor Schlierenzauer: Nein. Es passt gut so. Die Entscheidung aufzuhören fühlt sich richtig an. Ich komme sogar drauf, dass ich den Sommer lieber habe.