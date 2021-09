Schlierenzauer: Höhepunkte, unvergessliche Momente

Sein Weltcup-Debüt feierte „Schlieri“ im März 2006 in Oslo. Schnell war allen klar, dieser Bursche hat einiges drauf. Mit seinem herausragenden Talent sprang er sich in den Fokus der Fans und Medien. Seinen ersten Sieg feierte am 3. Dezember 2006 auf der Großschanze in Lillehammer. In seinem dritten Weltcup-Bewerb landete der 16-jährige Tiroler bei 134 und 137 Metern und verwies damit den Norweger Anders Jacobsen und den nach dem ersten Durchgang führenden Routinier Adam Malysz (POL) auf die Plätze. Danach ging es steil bergauf!