Rücktritt Schlierenzauer - der richtige Zeitpunkt?

Eine höchst erfolgreiche Karriere geht nun also zu Ende! Gregor Schlierenzauer hat am Dienstag einen Schlussstrich gezogen. Obwohl es in den letzten Jahren alles anderes als rund lief, geht der 31-jährige Tiroler als einer der größten Sportler in die Geschichte ein. Wie aktiv haben Sie seine Karriere verfolgt? Hat er den richtigen Zeitpunkt für seinen Rücktritt gewählt? Diskutieren Sie gerne unten in den Kommentaren mit!