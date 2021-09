ÖSV-Adler Gregor Schlierenzauer beendet Karriere

„Richtiger Zeitpunkt“

Schlierenzauer spricht in seinem Blog von einer „emotionalen Reise, die mich Grenzen verschieben hat lassen, mir aber auch Grenzen aufgezeigt hat. Der Skisprungsport hat mir unglaublich viel Freude bereitet, mir sehr viel an Erfahrung gebracht“. Jetzt zieht er einen Schlussstrich: „Meine aktive Karriere zu beenden, ist mir nach all dem, was ich als Spitzensportler erleben durfte, nicht leicht gefallen - aber die Entscheidung fühlt sich ebenso wie der Zeitpunkt richtig an.“