Regensburg verpasst Platz eins, Klarer trifft

Fortuna Düsseldorf vergab gegen Hannover 96 in der Schlussphase einen Erfolg und musste sich mit einem mit 1:1 (1:0) begnügen. Österreichs U21-Teamverteidiger Christoph Klarer hat Düsseldorf (5.) früh in Führung geköpfelt, Florent Muslija glich für Hannover in der Nachspielzeit (92.) aus.