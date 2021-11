Lienhart vor Bayern-Hit: „Große ärgern macht Spaß“

Du hast in der Bundesliga in dieser Saison noch keine Sekunde verpasst und als Verteidiger auch schon zwei Tore erzielt. Was steckt dahinter?

Ich denke, das ist das Ergebnis meiner Entwicklung in den vergangenen Jahren. Auch letzte Saison waren meine Leistungen ziemlich stabil, dazu kamen vier Tore. Und in dieser Saison habe ich noch einmal mehr Verantwortung übernommen. Es passt einfach sehr gut für mich hier. Bezüglich meiner Entwicklung sehe ich auch noch kein Ende.