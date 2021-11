Krach unterm Korb: Lanegger verlässt 3x3-Team

„Könnte nicht konträrer sein“

Die Reaktion des Verbandes fällt kurz und knapp aus: „Jeder wird verstehen, dass eine derartige Darstellung natürlich eine Kehrseite haben muss, die in diesem Fall konträrer nicht sein könnte. Wir werden sie aber freilich nicht veröffentlichen. Aus Respekt vor dem Sportler, seinen in der Vergangenheit erbrachten Leistungen und der zukünftigen Karriere, für die wir ihm natürlich viel Glück wünschen. Stattdessen konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Entscheidungen mit Blick auf das große Ganze und im Sinne der gesamten Organisation zu treffen. In aller Professionalität und Weitsicht. So wie es auch in diesem Fall passiert ist.“