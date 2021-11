Gesundheitsberufe: Körperlich und seelisch am Ende

Österreich befindet sich in den letzten beiden Jahren in der größten Gesundheitskrise seit einem Jahrhundert. Die Regierung habe aber noch immer keine einzige, dringend nötige Reformmaßnahme gesetzt, die den 400.000 Beschäftigten in den Gesundheits- und Sozialberufen ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern würde, betont die „Offensive Gesundheit“, einem Verbund von Arbeiter- und Ärztekammer sowie den Gesundheitsgewerkschaften.