Kurzbahn-EM: Reitshammer Siebter, Pilhatsch Achte

Das österreichische Schwimm-Team ist am Freitag bei der Kurzbahn-EM in Kasan nicht in die Nähe der Medaillenränge gekommen. Bernhard Reitshammer belegte im Finale über 200 m Lagen in 1:55,17 Minuten Rang sieben. Die ehemalige Kurzbahn-Vizeweltmeisterin Caroline Pilhatsch landete im Endlauf über 50 m Rücken in 26,48 Sekunden an der achten und letzten Stelle.