Corona hat Salzburg voll erfasst

Schon doppelt so viele Patienten in den Spitälern

Laut Statistik tragen gerade ungeimpfte Personen zur schnellen Verbreitung bei. Bei ihnen liegt die Inzidenz bei 1300. Das ist etwa fünfmal so hoch wie bei den Geimpften (250). Alleine im Bildungsbereich wurden in den vergangenen zwei Tagen 271 neue Fälle gemeldet.