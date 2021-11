Die Stars sorgen mit goldenen Brüsten für Aufsehen

Als absoluter Fan des Schiaparelli-Looks hat sich in den letzten Wochen Mode-Bloggerin Chiara Ferragni entpuppt. Die fesche Italienerin zog mit einem goldenen Brustpanzer bei dem „Men of the Year“-Award der Zeitschrift „GQ“ alle Blicke auf sich - und bewies: So sexy kann es sein, wenn man dennoch völlig bekleidet ist.