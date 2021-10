Tausende Pädophile standen im Dienste der Kirche

Bericht wird am Dienstag präsentiert

Der Bericht wird am Dienstag vorgelegt. Er umfasst 2500 Seiten, zeigt das Ausmaß der Fälle in der katholischen Kirche und vergleicht dieses mit sexuellen Übergriffen in anderen Institutionen wie etwa Sportvereinen oder Schulen sowie im familiären Umfeld. Untersucht wurden auch die „institutionellen und kulturellen Mechanismen“, welche die Taten möglich gemacht haben. Zudem werden Maßnahmen zur künftigen Verhinderung solcher Vergehen vorgeschlagen.