F: 330.000 Kirchen-Missbrauchsopfer seit 1950

Entschädigungen in Milliardenhöhe gefordert

Der Gründer des Opferverbandes La Parole Libérée („Das befreite Wort“), François Devaux, mahnte die Kirche bei der Vorstellung des in Frankreich mit Spannung erwarteten Berichts, diese trage Verantwortung für ungezählte Verbrechen. Auch nahm er die Bischofskonferenz in die Pflicht: „Sie müssen für alle diese Verbrechen bezahlen.“ Dabei werde es um Milliardensumme gehen. „Meine Herren, Sie sind eine Schande für die Menschlichkeit“, so Devaux.