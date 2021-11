Chris Pratt postet hinreißende Liebeserklärung

Wow! So eine hinreißende Liebeserklärung hätte vermutlich jeder einmal gerne! Der Schauspieler Chris Pratt hat auf Instagram einen Liebesbrief an seine Frau Katherine Schwarzenegger veröffentlicht, in dem er von ihr schwärmt, dass man erst einmal jemanden finden müsse, „der einen so ansieht“ wie sie und einem ein so „unglaubliches Leben“ schenkt.