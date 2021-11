Vegane und wasserdichte Wander- und Zustiegsschuhe

Die Idee, die Outdoor- und Schuhbranche nachhaltige zu revolutionieren, bestand von Anfang an. Selbst viel in den Bergen unterwegs, machten es sich die beiden Gründer von Doghammer zur Aufgabe, Naturmaterialien ausfindig zu machen, welche die synthetischen und stark chemisch behandelten Funktionsmaterialien der Outdoorbranche ersetzen. Sie sollen also eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Funktionsmaterialien darstellen.