kitzVenture: Staatsanwalt ortet Pyramidenspiel

Werbung nicht bezahlt

In Erklärungsnot geriet Landrock bezüglich nicht bezahlter Werbungen an Medien (658.000 Euro Schadensvorwurf). Er sei ja gar nicht der Anrufer beim ORF gewesen, der den Auftrag gab. Auch eine Unterschrift unter einen anderen Antrag müsse gefälscht sein. In punkto Anleger betonte Landrock später erfolgte Rückzahlungen samt Zinseszins. Nächster Prozesstag 15. November.