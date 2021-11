Der Innsbrucker Christbaum steht jetzt wieder

1300 Lichter zieren den Baum

Für ihre Rolle als Weihnachtsbote wird die 45 Jahre alte Fichte in den nächsten Tagen noch aufgehübscht: Rund 1300 Lichter werden Mitarbeiter der Innsbrucker Kommunalbetriebe am Baum anbringen. Danach werden die Stände und dekorativen Elemente errichtet. Eröffnet werden die Innsbrucker Christkindlmärkte am Marktplatz und in der Altstadt dann am 15. November. Der stattliche Christbaum wird noch bis zum 2. Februar über dem Goldenen Dachl aufragen.